Besonderes Projekt Ukrainerinnen sind im Jobcenter Dessau angestellt: Einsatz geht über bloße Sprachvermittlung hinaus

Ukrainerinnen, die nach Deutschland flohen, haben in Dessau Fuß in der Arbeitswelt gefasst. Jetzt sind sie im Jobcenter angestellt und drücken parallel die Schulbank beim Deutschlernen. Was das Ziel ist.l