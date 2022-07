Überwachung der Luftqualität - Messcontainer aus Dessau steht jetzt in Moldawien

Warum die Station die lange Zeit am Albrechtsplatz stand nun in Chisinau in Moldawien zu finden ist.

Halle/Dessau/MZ/AGE - Die Luftmessstation, die viele Jahre am Dessauer Albrechtsplatz stand, wurde vor wenigen Tagen offiziell an Moldawien übergeben. Das berichtete das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt mit Sitz in Halle. Mit einer feierlichen Zeremonie wurde Ende Juni die besagte Luftmessstation des Luftüberwachungssystems Sachsen-Anhalt von der moldawischen Umweltbehörde offiziell in Betrieb genommen. Die Station wird fortan Luftschadstoffe an einer großen Kreuzung in der Hauptstadt Moldawiens in Chisinau messen.