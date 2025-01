Dessau/MZ. - Es ist am späten Sonntagmittag nach dem Finale der 31. Auflage des Internationalen Dessauer Hallenfußball-Juniors-Cup der U11 in der Dessauer Anhalt-Arena ausgelassen lautstark, aber auch sehr emotional zugegangen. Zum ersten Mal ging der begehrte Siegerpokal nach Österreich und dort genau in die Hauptstadt in den Trophäenschrank des Traditionsvereins Austria Wien.

