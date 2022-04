Überholversuch geht schief - Hyundai und Opel landen bei Zerbst im Straßengraben

Zerbst/MZ - Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Autos und eine verletzte Person sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag auf der L 55 bei Zerbst ereignet hat.

Eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße in Richtung Lindau unterwegs. Am Abzweig nach Strinum wollte sie nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem Opel eines 38-Jährigen, der sich im Überholvorgang befand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos in den Straßengraben geschleudert. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des Gesamtschadens wurde mit etwa 18.000 Euro angegeben. Die 35-jährige Beifahrerin im Hyundai erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.