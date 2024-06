Der SV Dessau 05 trauert: Am Montag ist im Dessauer Hospiz die Vereinslegende Werner Stittrich im Alter von 95 Jahren gestorben.

Im vergangenen Jahr konnte er noch sein 80-jähriges Mitgliedsjubiläum bei den Nullfünfern feiern. Stittrich war bis zu seinem Ableben das älteste Vereinsmitglied beim Dessauer Traditionsverein aus dem Norden der Stadt.

Solange er noch körperlich dazu in der Lage war, hat er kein Heimspiel seiner Nullfünfer verpasst und auch bei Auswärtsspielen fehlte er lange selten. Sein Sohn Andreas − der beim TC Rot-Weiß in der Senioren-Tennismannschaft aktiv und ebenfalls ein glühender Nullfünf-Fan ist, war dabei der Chauffeur.

„Die Fahrten zu den Auswärtsspielen wurden ihm in den letzten Jahren zu anstrengend, aber ich musste immer detailliert von den Spielen berichten“, erklärte der „Junior“.

Werner Stittrich selbst erzählte immer gern davon, wie er als 20-jähriger Jungspund im August 1949 unter 12.000 Zuschauern im Hallenser Kurt-Wabbel-Stadion die BSG Waggonbau Dessau als ersten FDGB-Pokalsieger in der damaligen Ostzone, der späteren DDR, feiern konnte.

Nach der Schulzeit erlernte Stittrich den Beruf des Maurers, um sich anschließend zum Diplom-Ökonomen zu qualifizieren. Ehrenamtlich war Stittrich bei seinem Herzensverein BSG Motor Dessau in der Abteilung Fußball tätig. Er hat dort viele Spuren hinterlassen. So erinnert sich der ehemalige DDR-Liga-Spieler Bruno Dziubiel gern daran, dass Stittrich 1959 für seinen Wechsel vom „Dorfverein“ Traktor Wörlitz in den Dessauer Schillerpark verantwortlich war.

„Seitdem hat sich zwischen uns eine langjährige Freundschaft entwickelt, auf die ich sehr stolz bin“, berichtet der heute 87-jährige. Dziubiel fügte traurig hinzu: „Er war ein gutmütiger, angenehmer Zeitgenosse mit fundiertem Fußballwissen und dazu ein guter Freund, den wir alle vermissen werden.“ Es stimmt haargenau, was der ehemalige pfeilschnelle Stürmer der BSG Motor Dessau über das älteste Vereinsmitglied des SV Dessau 05 berichtet.

Trotz großer Rivalität wurde Werner Stittrich auf jedem Fußballplatz der Bauhausstadt immer mit großem Respekt empfangen.