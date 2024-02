Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz wird in den nächsten Jahren fast 60 Millonen Euor in die Schlösser Mosigkau und Oranienbaum investieren. Das wurde beim Mitgliedertreffen der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches angekündigt. Zu Gast war auch Dieter Hallervorden. Aus einem besonderen Grund.

Wörlitz/MZ. - Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz wird in den nächsten Jahren 34,4 Millionen Euro in das Schloss Mosigkau und 25,1 Millionen Euro in das Schloss Oranienbaum investieren. Diese Zahlen nannte Robert Hartmann, Abteilungsleiter Denkmalpflege bei der Kulturstiftung, am Donnerstag beim Regionalen Mitgliedertreffen der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreiches im Eichenkranz zu Wörlitz.