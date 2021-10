Über 100 Postcode-Gewinner feiern Party im Waldbad - Weitere Dessauerin erhält 350.000 Euro

Das Ehepaar aus Süd war am Wochenende nicht das einzige, das eine große Geldsumme abstaubte. Insgesamt verteilte die Deutsche Postcode Lotterie 1,4 Millionen Euro in einem einzigen Postleitzahlbezirk.

Dessau/MZ - Der Gewinn von 350.000 Euro für einen Straßenbahnfahrer und eine Mitarbeiterin in einem Altersheim in Dessau-Süd am Wochenende hat viele Dessau-Roßlauer berührt. Im Netz beglückwünschten hunderte Nutzer das frisch verheiratete Paar zum Gewinn, den die Deutsche Postcode Lotterie ausgeschüttet hat. Doch die beiden waren nicht die einzigen Hauptgewinner. Eine weitere Dessauerin erhielt 350.000 Euro, wie die Lotterie am Dienstag in einer Mitteilung bekanntgab.

Es handelt sich um eine 62-jährige Frau, die ganz in der Nähe der anderen Hauptgewinner wohnt und die das Los erst seit September hat. Ihre Tochter hatte ihr die Lotterie empfohlen und war bei der Gewinnübergabe mit dabei. Den Gewinn will die Mutter daher auch mit ihrer Tochter teilen.

Postcode Lotterie veranstaltet Fest für alle Gewinner in Dessau

Das Prinzip der in Deutschland noch relativ unbekannten Lotterie: Losinhaber spielen mit ihrer Postleitzahl für 12,50 Euro pro Los mit. Jeden Monat wird unter allen deutschen Postleitzahlen eine gezogen - und alle Losinhaber in diesem Bezirk teilen sich 700.000 Euro. Im nun gezogenen 06849-Gebiet haben 115 Spieler rund 5.000 Euro pro Los gewonnen. Für das Ehepaar und die 63-Jährige kam es noch besser. Wenn auch noch zwei Buchstaben auf dem Los zusätzlich zur Postleitzahl stimmen, teilen sich diese Hauptgewinner weitere 700.000 Euro.

Giuliano Lenz überreicht der zweiten Hauptgewinnerin aus Dessau-Süd einen Scheck der Deutschen Postcode Lotterie. Foto: Deutsche Postcode Lotterie

Die Postcode Lotterie veranstaltete am Samstag ein Fest für alle Gewinner im Dessauer Waldbad. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Vorstellungen deutlich, was jeder mit dem Gewinn machen will. So plant eine Gewinnerin, die dank zweier Lose rund 10.000 Euro gewann, ein neues Auto zu kaufen und einen kleinen Urlaub zu machen. Ein Dessauer, der drei Lose hatte und somit etwa 15.000 Euro gewann, will der Lotterie zufolge mit Freunden zu einem HSV-Heimspiel nach Hamburg reisen - inklusive VIP-Tickets. Einen Teil wolle er spenden, unter anderem an das Dessauer Tierheim.

Postcode Lotterie: Erstmals gewinnen Losinhaber in Sachsen-Anhalt

Rund eine Million Deutsche besitzen nach Angaben der Deutschen Postcode Lotterie ein Los. Sie selbst bezeichnet sich als „Soziallotterie“, da nach eigenen Angaben 30 Prozent der Einnahmen an wohltätige Zwecke weitergegeben werden. Profitiert hat davon auch schon die Dessauer Ölmühle. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 habe die Lotterie in ganz Sachsen-Anhalt 2,6 Millionen Euro für über 100 Förderprojekte bereitgestellt, heißt es in der Mitteilung.

Dass auch die Losinhaber in Sachsen-Anhalt so viel gewinnen, war das erste Mal der Fall. Noch nie zuvor hatte die Lotterie den Monatspreis in diesem Bundesland ausgeschüttet.

Die Lotterie stammt ursprünglich aus den Niederlanden, wo nach eigenen Angaben über 40 Prozent der Einwohner ein Los besitzen. Um auch in Deutschland bekannt zu werden, fährt das Unternehmen eine großangelegte Werbekampagne mit bekannten Gesichtern wie Kai Pflaume und Katharina Witt. In Fernsehspots ist zu sehen, wie die Gewinne überreicht werden. Daher werden die Übergaben auch akribisch geplant und von einem ganzen Filmteam professionell begleitet. Die Hauptgewinner wissen zwar, dass sie gewonnen haben, nicht aber wie viel. So sind sie zu Hause, wenn das Filmteam mehr oder weniger überraschend an der Tür klingelt.