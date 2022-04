Über 1.000 Tickets verkauft - Break Dancer suchen in Dessau ihren Deutschen Meister

An diesem Samstag findet in Dessau die Deutsche Meisterschaft statt. Warum Anhalt Sport die Titelkämpfe in die Stadt geholt hat und was zu erwarten ist. An der Tageskasse gibt es noch Tickets.

Dessau/MZ - Es war ungefähr Anfang der 1980er Jahre, als das passierte, was danach noch so oft passieren sollte: Ein Trend schwappte aus den USA nach Deutschland rüber. Breakdance. Die damals vor allem auf den Straßen New Yorks aufgeführte, akrobatische Tanzform aus der Hip-Hop-Bewegung sollte insbesondere in der ehemaligen DDR und in Dessau beliebt werden. Die Bauhausstadt avancierte sogar zu so einer Art Speerspitze der Bewegung.

Schon 1.000 Karten verkauft

Heute, 40 Jahre später, ist Breakdance eine weltweit verbreitete und anerkannte Tanzform und als „Breaking“ von 2024 an auch eine olympische Sportart. Die spezielle Verbindung zu Dessau ist über all die Jahre immer geblieben, wie sich darin zeigt, dass an diesem Samstagabend die Deutsche Meisterschaft in der Anhalt-Arena ausgetragen wird.

Anhalt Sport hat die jährlichen Titelkämpfe des Deutschen Tanzsportverbandes in die Stadt geholt und richtet sie in Kooperation mit dem Land und dem DTV aus.

Den Gedanken, das Breakdance wieder in Dessau zu etablieren, hatte der Verein schon seit einigen Jahren. Eine langfristiges Konzept wurde deswegen erstellt und im Vorjahr in Zusammenarbeit mit dem Verband zunächst einmal die Veranstaltung „Dancing Dessau“ aus der Taufe gehoben. „Wer da nicht dabei war, hat definitiv etwas verpasst“, sagt Sportdirektor Ralph Hirsch noch immer. Und weil die Resonanz durchweg sehr positiv war, entschied sich der Verband um Präsidentin Heidi Elster, die 2022er Meisterschaft in die Bauhausstadt zu vergeben. „Für uns war klar, dass Breakdance, wenn möglich, jährlich an seinem Ursprungsort in der DDR stattfinden muss“, sagt Hirsch.

Die Veranstaltung im Vorjahr und der allgemeine Enthusiasmus kommen an beim DTV. „Dessau hat gezeigt, dass Breakdance absolut bei den Leuten ankommt. Dancing Dessau 2021 war ein voller Erfolg“, sagt Thomas Stark, der Bundesbeauftragte für Breaking im Spitzenverband. „Man hat gesehen und gemerkt, dass Anhalt Sport absolut professionell organisiert.“ Hirsch freut dieses Lob: „Wir sind außerordentlich froh, dass Breakdance auch 2022 wieder in Dessau ist und danken dem DTV für das Vertrauen.“

Der Gewinner der Deutschen Meisterschaft kann sich für den nächsten Bundeskader qualifizieren, für den jeweils zehn Frauen und Männer von Nationaltrainer Marco Baaden nominiert werden. Bei den letztjährigen Titelkämpfen waren rund 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland am Start. Ab 15 Uhr werden an diesem Samstag in der Anhalt-Arena die Vorrunden ausgetragen, die sogar kostenfrei verfolgt werden können. 17 Uhr wird die Halle dann geräumt, damit ab 18.30 Uhr das Finalevent stattfinden kann, bei dem 32 Männer und 16 Frauen im K.o.-System gegeneinander antreten - und für das im Vorfeld schon knapp 1.000 Karten verkauft wurden. Das macht für Ralph Hirsch noch einmal klar: „Breakdance kommt hier sehr gut an.“ Er rechnet am Ende mit bis zu 1.300 Zuschauerinnen und Zuschauern und einer tollen Atmosphäre, auch dank der spektakulären Einlagen, die von den Sportlerinnen und Sportlern zu erwarten sind. „Das ist hochkarätiger Sport und pure Unterhaltung“, sagt der Sportdirektor von Anhalt Sport.

Weiter professionalisieren

Die Station Dessau soll auch dazu beitragen, dass sich Breaking auf dem Weg zur Olympiapremiere in Paris 2024 weiter professionalisiert. „Die Anhalt-Arena ist eine wunderbare Location für die Meisterschaften“, sagt auch Stark vom DTV. „Ich freue mich auf einen spannenden Wettbewerb.“

Tickets gibt es noch an der Tageskasse, die ab 15.30 Uhr offen ist.