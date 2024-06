Mitten im kalten Krieg empfingen die Kicker von TuS Kochstedt eine westdeutsche Mannschaft zum Freundschaftsspiel. Zeitzeugen aus Ost und West erinnern sich jetzt noch einmal an die Begegnungen und die besonderen Begleitumstände.

TuS gegen Hildrizhausen: Kochstedt erinnert an deutsch-deutsches Fußballduell im Oktober 1967

Haben Erinnerungen an 1967 ausgetauscht: Erwin Jelsch, Mario Pinkert, Helmut Hörmann, Klaus Bachmann und Erika Kattner (v.l.n.r.).

Dessau/MZ. - Ob es 2024 ein neues deutsches Sommermärchen geben wird, lässt sich in den nächsten Wochen beantworten. Wenn nicht, kann man immer noch in Nostalgie schwelgen. Es ist eben der Fußball, der hierzulande Millionen Herzen höher schlagen lässt und mit die besten Geschichten im Leben erzählt. Auch TuS Kochstedt kann solch eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte, die es im wahrsten Sinne des Wortes schaffte, Grenzen zu überwinden, zu einer Zeit, in der das fast unmöglich schien.