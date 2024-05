Grünes Licht hatte die Stadt nicht nur für das Leichtathletikmeeting am Freitag gegeben, auch für die kommende Boxnacht und andere Wettkämpfe. Die Zuschauer können im Mai und Juni auf der Tribüne Platz nehmen. Deren Dach muss aber dringend saniert werden. Welche Arbeiten aber bereits erfolgt sind.

Dessau/MZ. - Gute Nachrichten für das Paul-Greifzu-Stadion: Die Tribüne ist im Mai und Juni für Veranstaltungen freigegeben. Nicht nur das Internationale Leichtathletikmeeting kann damit ohne Einschränkungen für die Besucher stattfinden, auch die Boxnacht und Veranstaltungen von „Jugend trainiert für Olympia“.

Die Stadiontribüne bereitet seit einiger Zeit Sorgen, weil die Holzkonstruktion des vor über 20 Jahren errichteten Daches morsche Stellen hat. Zwischenzeitlich standen Überlegungen im Raum, alles abzureißen und neu aufzubauen. Doch die sind vom Tisch.

Sicherheit wird durch Stützen gewährleistet

Zuletzt hatte vor zehn Tagen, am 14. Mai, eine Bauberatung mit allen zuständigen Stellen und am Bau beteiligten Fachleuten stattgefunden, erklärte Uwe Dannenberg, Mitarbeiter im Referat Sportförderung des Rathauses. Dabei ging es um die Sanierung der Holzbinder, also wichtigen Teilen der Dachkonstruktion. „Das Bauordnungsamt ist involviert, Statiker, Holzgutachter und andere“, erklärte Dannenberg beim monatlichen Pressegespräch im Rathaus.

Bei der Beratung sind alle vorliegenden Gutachten ausgewertet worden. Die wichtigste Feststellung: Die Tribüne ist sanierungsfähig, das Dach muss nicht komplett ausgetauscht werden. „Der Schädigungsgrad und die zu erwartende Resttragfähigkeit der begutachteten Binderquerschnitte gaben zu dieser Einschätzung Anlass“, heißt es in einer dazu von der Stadt ausgereichten Pressemitteilung.

Von zwölf Holzbindern sind drei am schlimmsten befallen, erklärt der Sachbearbeiter. Diese sollen zuerst ausgetauscht werden. Damit die Tribüne freigegeben und genutzt werden kann, wurden Abstützmaßnahmen getroffen.

Die Tribüne war zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen gesperrt worden

Im Dezember, nachdem die Schäden an der Dachkonstruktion festgestellt worden waren, hatte die Stadt die Tribüne aus Sicherheitsgründen gesperrt. Für das Rugby-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Georgien im Februar war die Sperrung schon einmal aufgehoben worden. Möglich machten das schon damals errichtete Stützen.

Eine Firma, die die betroffenen morschen Holzteile der drei Binder austauscht, ist bereits gefunden, erklärt der Mitarbeiter der Stadt. Doch ob die Arbeiten im Juli/August ausgeführt werden, wenn im Stadion keine Veranstaltungen angemeldet sind, darauf wollte er sich nicht festlegen. Ebenso nicht zu den Fragen, wie teuer die Sanierung für die Stadt wird, und ob die Haushaltssperre eventuell Einfluss auf die Maßnahme haben könnte. „Wir brauchen grünes Licht“, erklärte er, „und hoffen, dass die Teile zeitnah restauriert werden können.“

Sanierung der Beschallungsanlage hat bereits begonnen

Bereits begonnen hat im Stadion die Sanierung der Beschallungsanlage. Die ist wie die Tribüne mit Dachkonstruktion und Sitzgelegenheit für 2.000 Zuschauer im Jahr 2001/02 errichtet und angebracht worden und nun in die Jahre gekommen. Aktuell wird die Beschallungsanlage mit hochwertigen Lautsprechern ausgestattet.

„Das Lautsprechersystem entspricht dem höchsten Standard und ist für den Bedarf im Stadion optimal ausgelegt“, erklärt Dannenberg. Nicht nur die Lautsprecher werden erneuert, auch die Steuerungstechnik. Insgesamt werden bis nächstes Jahr 45.000 Euro investiert, damit Zuschauer bestens über die Lautsprecheranlage informiert werden, egal, ob sie auf der Tribüne sitzen oder im Stadionrund stehen.