Trauriger Weihnachtsbaum in Dessau: „Es war ein Experiment und es hat leider nicht funktioniert“

Der Weihnachtsbaum ist am Abend eher dunkel.

Dessau/MZ. - „Macht doch eine Mitmachaktion daraus. Jeder, der will, kann was Weihnachtliches mitbringen und anhängen.“ „Mega, die Idee“, „Ein trauriger Anblick“ - die Einträge im Internet bei Facebook unter dem Stichwort Dessauer Adventsmarkt reihen sich aneinander. Und sie reiben sich aktuell an der nicht funktionierenden Weihnachtsbaumbeleuchtung im Herzen des Marktes vor dem Rathaus Dessau.