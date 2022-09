Trauer um Jaguarweibchen „Cisca“ im Dessauer Tierpark

Dessau/MZ - Trauer im Dessauer Tierpark: Am Dienstag ist das Jaguarweibchen „Cisca“ im Alter von 23 Jahren gestorben. Damit lebt jetzt kein einziger Vertreter ihrer Tierart mehr in Mitteldeutschland. Über den Tod des beliebten Zootiers informierte die Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung.