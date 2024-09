Nach Messerattacke in Solingen

Oliver Hofmann ist leitender Trainer einer Schule für Gewaltprävention, Selbstverteidigung und Kampfkunst in Dessau.

Dessau/MZ. - Oliver Hofmann sitzt seinem Gesprächspartner gegenüber. Ein durchtrainierter Typ, Betreiber einer Schule für Selbstverteidigung in Dessau. In seiner Jugend Fallschirmjäger, geschult in diversen Kampfkunstdisziplinen. „Aber wenn Sie jetzt einen Filzstift hervorziehen und plötzlich damit auf mich einstechen würden, würde ich etliche Punkte abbekommen.“