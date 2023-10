Tina Winter hat einst „Bibers Corner“ betrieben und ist seit Oktober 2021 als Foodtruckerin „Dona Pasta“ in der Region unterwegs. Wo man sie regelmäßig trifft und warum sie glücklich über ihren Job ist.

Dessau/MZ - Es war der 18. September 2021, als Tina Winter den Vertrag zum Verkauf des „Bibers Corner“ in der Zerbster Straße in den Händen hielt. Fast sieben Jahre stand sie vorher dort hinter dem Tresen. Nach Mitternacht, am Wochenende auch schon mal bis früh um fünf Uhr dauerte es, bis die letzten Gäste gingen. Nacht- und Wochenendarbeit setzten ihr mit der Zeit immer mehr zu.