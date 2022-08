Tierpark Dessau und Bergzoo Halle sind die Besten in Sachsen-Anhalt

Der Online-Portal kurz-mal-weg.de hat die Zoos und Tierparks Deutschlands in einem Ranking gegenübergestellt. Dessau schneidet dabei besser ab als Köln und Dresden.

Dessau/MZ - Der Tierpark Dessau hat im Vergleich zwischen 75 deutschen Zoos erneut eine gute Platzierung erreicht: Das Kurzreiseportal kurz-mal-weg.de (KMW) mit Sitz in Hamburg wollte wissen, welcher der vielen Zoos und Tierparks in Deutschland der Beste ist und hat 75 Einrichtungen miteinander verglichen.

Die meisten Pluspunkte verbuchte der Tierpark Berlin, die städtische Einrichtung aus Dessau landete auf Platz 28. Für das Ranking wurden die vier Kategorien „Anzahl der Tiere“, „Tierparkgröße in Hektar“, „Instagram-Beliebtheit“ und „Google-Bewertung“ (Rezensionszahlen) berücksichtigt. Pro Kategorie gab es fünf Punkte - maximal 20 Zähler waren somit möglich.

Bei vier Wertungskategorien entscheiden Zehntelpunkte

Der Tierpark Berlin holte 19,5 von 20 möglichen Punkten, gefolgt von Tierpark Hellabrunn in München mit 18,6 Punkten. Als Dritter aufs Treppchen gelangte der Tierpark Hagenbeck in Hamburg (17,6 Punkte) vor dem Zoo Rostock auf Platz vier mit gleicher Endpunktzahl. Die ostdeutsche Hansestadt hat in ihrem Zoo mit 4.500 tierischen Bewohnern deutlich weniger als Hamburg mit 16.000 Tieren. Es folgen der Zoo Berlin (17,5 Punkte), die Wilhelma Stuttgart (17,5 Punkte) und der Tiergarten Nürnberg (17,4 Punkte). Der hierzulande gut bekannte und beliebte Leipziger Zoo holt mit 16,7 Punkten Platz acht vor dem Erlebnis-Zoo Hannover (15,5 Punkte) und dem Zoo Osnabrück, der mit 15,5 Punkten die Top Ten beschließt.

Auch über die weitere Folge entscheiden Zehntelpunkte und Einzelheiten wie in den Sterne-Bewertungen verschiedener Rezensionen. So hat Dessau mit 12,5 Punkten ebenso viele Zähler gesammelt wie der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe auf Platz 26 und der Bergzoo Halle auf 27. Und ließ den Zoo Köln auf Platz 29 und Dresden (30.) hinter sich.

Dessauer Tierparkteam stolz über Ergebnis

„Wir sind im oberen Drittel und das bei einer sehr großen Konkurrenz“, freut sich der Dessauer Tierparkleiter Jan Bauer. Diese Anerkennung könne alle 24 Mitarbeiter des Tierparks stolz machen: Dessau ist nicht das Schlusslicht! Das sporne an für die weitere Arbeit gemeinsam mit der Stadt am Entwicklungskonzept für den Ausbau des Tierparks. „Vielleicht erreichen wir so auch noch die paar Zehntel für einen Platz weiter noch oben“, meint Bauer verschmitzt.

Beim KMW-Ranking kamen aus Sachsen-Anhalt der Zoologische Garten Magdeburg auf Platz 40, der Zoo Aschersleben auf 49, der Tierpark Petersberg auf 54, der Tiergarten Bernburg auf 57, der Tierpark Köthen auf 58, der Tiergarten Stendal auf 60 und der Tiergarten Staßfurt auf Platz 65.