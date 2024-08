Eine Mann aus Dessau hat eine Frau mit dem Tod bedroht und eine Kassiererin bewusstlos geschlagen: Der Täter ist krank und lehnt Hilfe ab. Das Landgericht schickt ihn nun in die Psychiatrie.

„Tickende Zeitbombe“: Landgericht schickt schizophrenen 32-Jährigen aus Dessau in die Psychiatrie

Dessau/MZ. - Ein 32-jähriger Dessauer, der in einer Kaufhalle unter anderem eine Kassiererin bewusstlos geschlagen hat, wird auf unbestimmte Zeit in der Psychiatrie bleiben müssen. Dieses Urteil hat am Montag das Landgericht Dessau gefällt. Zuvor hatte ein Gutachter dem Beschuldigten eine schwere Schizophrenie attestiert. Unbehandelt sei die Gefahr groß, dass der Mann erneut schwere Straftaten begehe.