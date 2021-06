Termine sind rar, die Warteschlangen lang - die Dessau-Roßlauer schieben Frust

Dessau-Rosslau - Nein, mal nicht Corona, Maske oder Impftermin. Es gibt in Dessau-Roßlau seit geraumer Zeit ein Reizwort, das viele Dessau-Roßlauer zuverlässig in Rage bringt. Kfz-Zulassungsstelle. Wer in der Bauhausstadt ein Auto anmelden will, hat oft nicht viel zu lachen. Das spricht sich herum.

„Unter Kollegen oder im Bekanntenkreis - seit einem Jahr schon löst dieses Wort eine Welle von Ärger aus und jeder hat eine Geschichte zu erzählen von eigenen oder gehörten schlechten Erfahrungen“, berichtet Susan Haas, Betroffene und MZ-Leserin. Das Spektrum fächere sich vom Abmelden des Autos bis zum Versuch, den Führersein umzutauschen. „Es ist fast unmöglich, auf der Zulassungsstelle in Dessau einen Termin zu bekommen oder ein Anliegen zu klären. Ich versuche es seit Wochen.“

MZ-Leser berichten, dass tagelang keiner an das Telefon geht und auch kein Anrufbeantworten geschaltet war

Es geht Susan Haas um ihre Tochter Lena und deren Zulassung zur Führerscheinprüfung. Erster Versuch im Mai: Anrufen im Amt. Doch tagelang ging keiner ans Telefon und auch ein Anrufbeantworter war nicht geschaltet. Von einer Bekannten hörte die enttäuschte Dessauerin, dass die gesamte Zulassungsstelle „in Quarantäne“ sei. „Da wartete ich brav zwei Wochen bis zum nächsten Anruf.“ Jetzt erfuhr die Fragende, dass Termine entweder nur online vergeben werden oder man es ohne Termin persönlich zu den Sprechzeiten versuchen sollte.

Da in der Pannenserie die Online-Terminvergabe nicht klappte, reihte sich Susan Haas an einem Sprechtag-Nachmittag in die Warteschlange am August-Bebel-Platz ein, als 14. in der Reihe. Die aber schmolz nicht „Mann um Mann“ ab, da immer wieder Leute einscherten, die doch einen Termin gebucht hatten. „Keine Ahnung, wie sie das schafften“, dachte sich Haas. Auch Mitarbeiter von Fahrschulen oder Autohäusern kamen schneller vorwärts. Inzwischen hatte auch anhaltender Regen die Geduld der Wartenden aufgezehrt. Der Mann vor Haas gab nun auch den x-ten Versuch, sein Auto abzumelden, auf und das ältere Ehepaar hinter der betroffenen MZ-Leserin musste die Segel streichen. Susan Haas gab nach anderthalb Stunden und kurz vor Ende der Sprechzeit auf. Noch standen fünf Personen vor der Tür und drinnen warteten noch etwa vier.

Maßlos enttäuscht und verärgert hat Susan Haas ihrem Ärger Luft gemacht in einem gepfefferten Brief an Oberbürgermeister Peter Kuras. Alle Mitarbeiter waren nett und haben sicher keine Schuld, heißt es darin. „Also wo liegt denn das Problem, seit fast einem Jahr? Eine Antwort würde mich sehr freuen, eine Lösung noch mehr.“

Stadt verweist auf 200 bis 300 Vorgänge, die täglich bearbeitet werden

Von der MZ zum Problem befragt, bestätigt die Stadt, dass Termine für Zulassungs- und Führerscheinstelle im Ordnungsamt ausschließlich online vergeben werden. Das sei seit etwa zehn Monaten so. Andererseits kann die Zulassungsstelle jederzeit auch ohne Termin aufgesucht werden.

Bürger mit Termin kommen dann zum vereinbarten Zeitpunkt an die Reihe, so dass für Besucher ohne Online-Termin Wartezeiten entstehen. Das durchschnittliche Besucheraufkommen an den Sprechtagen der Zulassungsstelle variiere je nach Wochentag. Täglich würden zwischen 200 und 300 Vorgänge bearbeitet, teilte Stadtsprecher Carsten Sauer mit. In der Regel bleibe an Sprechtagen bei Dienstschluss auch kein Wartender vor der Tür stehen, betont er: Alle Bürger würden „abgearbeitet“ oder schon vorher informiert, wenn der Andrang zu groß ist. Auch während der offensichtlichen Durststrecke Ende Mai/Anfang Juni war laut Stadt die Zulassungsstelle durchgehend besetzt und im Dienst, auch wenn Mitarbeiter fehlten.

Bei den Wartezeiten auf Termine und Dokumente bleibt die städtische Behörde weitgehend außen vor: Für die Prüfungstermine sind Dekra und Fahrschulen zuständig. Sind dann alle Unterlagen bei der Führerscheinstelle eingegangen, werden sie sofort versendet. Die Fertigung des Dokumentes bei der Bundesdruckerei dauere etwa drei Wochen.

Inzwischen hat sich auch für Familie Haas eine Lösung ergeben. Für Montag der Vorwoche konnte der Online-Termin gebucht werden. Die Zulassung zur Führerscheinprüfung für Lena war nach acht Minuten in Sack und Tüten.(mz)