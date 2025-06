Taxiunternehmen sind verärgert - Wer bietet über „Uber“ Fahrten in Dessau-Roßlau an?

Dessau-Rosslau/MZ. - Auf Auslandsreisen sind sie häufig anzutreffen und sehr populär, Autos mit dem Schriftzug Uber. Auch in deutschen Großstädten gehören Uber-Fahrzeuge schon oft zum Stadtbild. Beim Blick in die App des Unternehmens zeigt sich, dass es vereinzelt auch in Dessau-Roßlau angekommen ist. Doch ob das Angebot in der Form legal ist, daran scheiden sich die Geister.