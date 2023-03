Seit elf Jahren Dauerbaustelle Tauwasserschäden und Angst vor fauligen Balken im Dessauer Georgium - Ist Umbau noch zu retten?

Schon wieder gibt es Probleme am Schloss Georgium, in das schon längst die Anhaltische Gemäldegalerie ziehen sollte: Tauwasser ist eingedrungen und Balken könnten durchgefault sein. Die Baubeigeordnete will jetzt Tempo machen, damit die ganze Sache nicht noch „peinlicher“ wird.