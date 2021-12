Targobank Dessau zieht positive Bilanz für das Geschäftsjahr

Dessau/MZ - Trotz coronabedingt schwieriger Wirtschaftslage hat die Targobank Dessau im Geschäft mit Konsumentenkrediten in diesem Jahr deutliche Zuwächse verzeichnet. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung des Geldinstituts hervor.

Nach verhaltenem Start in das Geschäftsjahr habe das Kreditvolumen zum Stichtag 30. September bei rund 63 Millionen Euro gelegen. Das sei ein Plus von sechs Prozent seit Jahresstart. „Auch die Nachfrage im Geschäftskundenbereich hat sich spürbar erholt“, berichtet die Bank.

Interesse an Alternativen zu klassischen Anlageformen wächst

Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie zeige sich zudem, dass das Interesse der Targobank-Kunden an Alternativen zu klassischen Anlageformen wie Tagesgeld, Sparkonto und Co deutlich gestiegen sei. „Unser Depotvolumen konnten wir seit Jahresstart um sieben Prozent auf zwei Millionen Euro ausbauen“, wird so Eileen Weizenmann, Standortleiterin in Dessau, zitiert. Insbesondere Investmentfonds- und ETF-Sparpläne (das sind spezielle Aktienpakete - Anm. d. R.) hätten bei der Kundschaft hoch im Kurs gestanden.

Auch die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageformen sei weiter gestiegen. Unterm Strich freut sich der Dessauer Standort über einen positiven Abschluss des dritten Quartals „dank guter Aufholeffekte im Jahresverlauf“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Der Gesundheitsschutz unserer Kundschaft und unserer Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle“

In Dessau betreute die Targobank nach eigenen Angaben zum 30. September insgesamt 10.200 Kundinnen und Kunden und führte insgesamt 2.100 Girokonten. Trotz der anhaltenden Ausnahmesituation habe man in Dessau dafür gesorgt, dass der Geschäftsbetrieb vor Ort unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden konnte. „Der Gesundheitsschutz unserer Kundschaft und unserer Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle“, so Weizenmann. Ein großes Lob gelte allen Kunden, die sich mit viel Verständnis an die strengen Auflagen halten würden, um nicht auf die persönliche Beratung vor Ort verzichten zu müssen.

Um den Service stetig zu verbessern, sucht die Targobank zudem in allen Bereichen motivierte neue Mitarbeiter.