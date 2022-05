Symbolischer Baubeginn: Grundstein für neues Hotel am Schloßplatz Dessau gelegt

Momentan noch eine sandige Baugrube (Foto rechts), entsteht jetzt hier ein Hotelneubau am Dessauer Schlossplatz.

Dessau/MZ/sib - Der symbolische Grundstein für den Hotelneubau auf dem Schloßplatz am Dessauer Stadteingang ist am Mittwochvormittag gelegt worden. Neben dem historischen Gebäuden von Marienkirche und Johannbau entsteht in einem neuen, vierstöckigen Gebäudekomplex ein B&B-Hotel.

Die Fertigstellung ist für März 2023 geplant. Die Getec-Gruppe spricht von einer Investition für rund zehn Millionen Euro.