Bilanz eines Experiments „Summer of Pioneers“ in Dessau ist vorbei: Welche Erkenntnisse bleiben und wie es nun weiter geht

Der „Summer of Pioneers“ in Dessau ist vorbei, der junge Leute in die Stadt locken sollte. Warum das Ganze eine Herausforderung war und was geändert werden müsste, um das Projekt noch erfolgreicher zu machen.