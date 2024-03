Asis Naroyan verkauft im Geschäft „Dessau Drinks“ in der Zerbster Straße 20 in Dessau Süßigkeiten und Getränke aus verschiedenen Ländern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Neugierig schauen Passanten durch die Fenster des Geschäfts in der Zerbster Straße 20 in Dessau. Hier ist wieder neues Leben eingezogen: Am 10. Februar hat das Geschäft „Dessau Drinks“ eröffnet. Auch wenn es der Name nahelegt, finden sich hier nicht nur Getränke. Eine Hälfte des Ladens erinnert an einen Kiosk, in der anderen gibt es Naschereien aus aller Welt, die sich nicht im Supermarktregal finden lassen.