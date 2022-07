Suche ist beendet - Polizei findet die beiden vermissten Mädchen aus Roßlau und Zerbst

Die Polizei in Dessau-Roßlau hat seit Dienstag nach zwei Mädchen gesucht, eine 15 und eine 17 Jahre alt. Beide wurde nach einem Hinweis in Bad Belzig entdeckt.

Dessau-Roßlau/MZ - Zwei in Roßlau und in Zerbst vermisste Mädchen sind wohlbehalten wiederaufgefunden worden. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Mittwochnachmittag mitgeteilt.

Die beiden Mädchen waren am Dienstagmorgen vermisst gemeldet worden. Alle eingeleiteten Suchmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Kurz vor 18 Uhr hatte sich die Polizei deshalb am Dienstag zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschlossen und zwei Fotos der Mädchen samt Personenbeschreibung freigegeben.

Den entscheidenden Hinweis gab es dann am Mittwochnachmittag. Zeugen teilten der Polizei mit, dass sich die beiden Vermissten mutmaßlich bei Angehörigen im etwa 60 Kilometer Bad Belzig in Brandenburg aufhalten. Das bestätigte sich. Nach der polizeilichen Überprüfung wurden die Fahndungsmaßnahmen beendet. Weitere Details wurden von den Ermittlern nicht genannt.