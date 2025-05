Am Landgericht Dessau wurde am Dienstag der Prozess gegen eine Frau fortgesetzt, die ihren Lebensgefährten mit Absicht überfahren und getötet haben soll. Was eine Nachbarin beobachtet hat.

Die 47-jährige Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Am Landgericht Dessau wurde am Dienstag erneut gegen eine 47-jährige Frau verhandelt, die unter Verdacht steht, im Oktober 2024 ihren Verlobten mit dem Auto überfahren und tödlich verletzt zu haben. Am dritten Verhandlungstag rückten mehrere Zeugen in den Fokus. Neben Nachbarn und polizeilichen Ermittlerinnen äußerten sich auch die Mutter des Verstorbenen und eine enge Freundin zur Beziehung des Paares.