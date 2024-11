Bei einem Streit im häuslichen Bereich am Freitagabend, 8. November, in Zerbst sind Polizisten attackiert worden. Verletzt wurde niemand.

Streit in einer Wohnung: Polizisten werden in Zerbst von betrunkenem 24-Jährigen angegriffen

Einsatz am Freitag

Die Polizei war in Zerbst im Einsatz.

Zerbst/MZ. - Bei einem Streit im häuslichen Bereich sind am Freitagabend, 8. November, in Zerbst Polizisten angegriffen worden. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitgeteilt.

Die Beamten des Revierkommissariats Zerbst waren kurz nach 21 Uhr gerufen worden. Im Rahmen der Klärung des Sachverhalts sei dann ein 24-jähriger Beschuldigter durch die Beamten angesprochen. Unvermittelt habe dieser Arme gehoben und die Beamten angegriffen. „Durch schnelles Handeln“ hätten die Polizisten den Angriff abwehren und den Beschuldigten mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen können, so das Revier.

Bei dem Beschuldigten konnte anschließend ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille ermittelt werden. Zu Verletzungen auf beiden Seiten kam es nicht. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.