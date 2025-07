In der Karl-Oder-Straße in Dessau-Alten wird die Böschung und der Schleusengraben gesichert.

Dessau/MZ. - In Dessau-Alten beginnen am Montag, 14. Juli, Bauarbeiten für die Böschungssicherung des Schleusenbreitengrabens in der Karl-Oder-Straße. Das hat die Stadtverwaltung ankündigt. Vorausgegangen war im Oktober vergangenen Jahres ein Bürgerhinweises an das Tiefbauamt zum Zustand der Straße und der angrenzenden Böschung des Schleusenbreitengrabens.