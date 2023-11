Schönes aus dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich Stellmacherei umgestaltet - Gartenreichladen „Camandus“ ist innerhalb von Wörlitz umgezogen

Editha Weiss hat ihren Laden „Camandus“in Wörlitz an einen neuem Standort wiedereröffnet. In der Kirchgasse bietet sie mit ihren Mitarbeiterinnen ab sofort wieder Schönes in Hülle und Fülle.