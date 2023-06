Wegen des Stadtfestes am Wochenende wurden die Zufahrten zur Kavalierstraße gesperrt. Daher kommt es zu Staus in der Innenstadt.

Dessau/MZ/oml - Auf der Askanischen Straße staut sich seit Freitagvormittag der Verkehr in beide Richtungen. Grund ist, dass die Abbiegespuren in die Kavalierstraße an der Museumskreuzung gesperrt wurden.

Autofahrer aus Richtung Westen müsen so weiter in Richtung Mulde fahren. Fahrer in Richtung Osten werden ebenfalls über die Museumskreuzung geleitet oder drehen in Höhe der Einfahrt zum Dessau-Center.

Auch in umliegenden Straßen wie der Willy-Lohmann-Straße und der Franzstraße staut sich der Verkehr.