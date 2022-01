Statt Ende 2021: Baubeginn für Schloßplatz-Hotel in Dessau nun in den April verschoben

Dessau/MZ - Der Baubeginn für das neue Hotel am Dessauer Schloßplatz verschiebt sich um einige Monate auf April dieses Jahres. Das sagte Steffen Schmidt, Leiter der Konzernentwicklung bei der Baufirma, der Getec-Gruppe aus Magdeburg, gegenüber der MZ.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiter schon Ende 2021 anrücken. „Bei den Abbrucharbeiten der ehemaligen Schule, die vorher an dem Ort stand, gab es aber einen Zeitverzug. Außerdem mussten wir umfangreiche Bodenverbesserungen bis in drei Meter Tiefe vornehmen“, so Schmidt. Man habe damit gerechnet, dass der Boden unter der ehemaligen Schule stark verdichtet sei. Dem war aber nicht so.

Offen ist weiterhin, wer die Gastronomie im Erdgeschoss des Neubaus übernehmen wird

Außerdem habe man ein wenig gewartet, bis sich die Bau- und Materialpreise, die im Vorjahr auf einem extrem hohen Niveau lagen, etwas beruhigten. Am Fertigstellungstermin Mitte/Ende 2023 halte man aber weiterhin fest, so Schmidt. Mit der B&B-Gruppe, die das Hotel betreiben wird, sei der Vertrag unterzeichnet.

Offen ist weiterhin, wer die Gastronomie im Erdgeschoss des Neubaus übernehmen wird. „Wir sind mit mehreren Interessenten im Gespräch, nehmen aber nicht den erstbesten. Die Gastronomie soll nachhaltig sein“, sagte Schmidt. Bedeutet: Es soll kein Restaurant, das nur einen kurzzeitigen Trend bedient, etwa ein reiner Burger-Laden, einziehen, sondern ein langfristiger Mieter. Interessant sind für die Bauherren deshalb Ketten, die in vielen Filialen deutschlandweit Frühstück, Mittagessen aber auch Abendgerichte anbieten. Namen nannte Schmidt jedoch nicht.

Um den Hotelneubau auf dem Schloßplatz hatte es jahrelang einen erbitterten Streit gegeben. Eine Bürgerinitiative wollte den Platz mit historisch anmutenden Gebäuden bebauen, scheiterte mit dem Vorhaben jedoch.