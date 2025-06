Erinnerung an ostdeutsche HipHop-Kultur Statt Ampelmännchen: Magdeburg bekommt Jungfrau und Reiter und Dessau bald Breakdancer an der Museumskreuzung?

Erinnerung an ostdeutsche Hiphop-Kultur: Der New Kid Verein schlägt vor, dass statt der Ampelmännchen künftig Breakdancer an der Museumskreuzung Rot beziehungsweise Grün anzeigen sollen. Die Stadt hat das bisher abgelehnt. Nun scheint es ein Einlenken zu geben.