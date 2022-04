Stark betrunkener Radfahrer flüchtet in Zerbst vor der Polizei und stürzt an einer Brücke

Ein betrunkener Radfahrer hat am Samstagabend die Polizei in Zerbst beschäftigt.

Zerbst/MZ - Ein betrunkener Radfahrer hat am Samstagabend die Polizei in Zerbst beschäftigt. Die Beamten hatten ihn gegen 23.10 Uhr im Bereich Breite Straße anhalten und kontrollieren wollen. Der 33-Jährige flüchtete allerdings.

Die eingesetzten Polizeibeamten verfolgten ihn über die Alte Brücke, die Breite Straße und die Schloßfreiheit mit ihrem Funkstreifenwagen. Als der Radfahrer in den Schloßgarten abbog, mussten die Beamten in ihrem Auto abstoppen. Allerdings kam der Mann nicht weit: Er stürzte am Geländer einer Brücke der Boner Nuthe und konnte dort dann festgehalten werden.

Bei der erfolgten Kontrolle wurde ein vorläufiger Atemalkoholwert von 2,66 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Durch den Sturz wurde der 33-Jährige leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.