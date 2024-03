Städtisches Klinikum Dessau Aus Notaufnahme wird in Dessau Klinik für Akut- und Notfallmedizin: Was das für die Patienten heißt

Am Städtischen Klinikum Dessau gibt es nun eine 24. Klinik: die für Akut- und Notfallmedizin. Es soll mehr sein als eine bloße Namensänderung. Was der neue Chefarzt erreichen will.