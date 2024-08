Erneut drohen die Stadtwerke Dessau mit der Abschaltung von Warmwasser und Heizung in Dutzenden Wohnungen eines bestimmten Eigentümers. Der war bereits im Dezember negativ aufgefallen und behauptet, die Sperrankündigung kam unerwartet. Doch die Stadtwerke suchen seit Juni das Gespräch.

Hunderte Mieter in Angst: Stadtwerke Dessau wollen Heizung und Warmwasser abdrehen

Betroffen sind unter anderem mehrere Blöcke in der Wäschkestraße.

Dessau/MZ. - Erneut droht Hunderten Dessauer Mietern wegen eines umstrittenen Vermieters kalt duschen und - im schlimmsten Fall - ab Herbst auch in ihren Wohnungen frieren zu müssen. An etlichen Hauseingängen in Dessau-Süd sind kurz vor dem Wochenende Informationsaushänge der Dessauer Stadtwerke aufgetaucht, die alle dieselbe unheilvolle Nachricht verkünden: