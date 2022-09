Stadtwerke Dessau kündigen Energiepreiserhöhung zum 1. November an: Bei Bürgern und Firmen wächst Sorge

Dessau/MZ - Die Stadtwerke Dessau haben zum 1. November bzw. 1. Januar neuerliche Preissteigerungen bei Gas und Strom angekündigt. Kunden müssen mit bis zu fünfzigprozentigen Kostenerhöhungen rechnen. In der Doppelstadt wurde das von Institutionen relativ gefasst aufgenommen. „Es kam nicht überraschend“, kommentierte etwa die Vorsitzende des Mieterbundes die Erhöhung. Gabi Perl (SPD) sieht für Dessau-Roßlau sogar einen großen Vorteil in der Misere. „Es ist gut, dass alles in kommunaler Hand ist.“ Das sei eine gute Basis, um gemeinsam zu handeln. Perl plädiert für die Wiederaktivierung des Sozialen Tisches.

