Stadtwerke Dessau erhöhen Preise für Gas, Strom und Wärme - Was Kunden jetzt wissen müssen

Dessau-Rosslau/MZ - Die Heizperiode beginnt für viele Kunden der Dessau Stadtwerke mit einer Hiobsbotschaft: Der Versorger zieht die Preise für Gas, Strom sowie Fernwärme kräftig an. Ein schwacher Trost ist, dass Bestandskunden nicht ganz so hart getroffen werden wie Neukunden. Was Verbraucher jetzt wissen müssen, erklärt die MZ in folgender Übersicht.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.