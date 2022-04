Stadträte fühlen sich gestört - Sollen die Busse raus aus der Zerbster Straße in Dessau?

Dessau/MZ - Durchgangsverkehr ist auf der Zerbster Straße, zwischen Markt, Kneipen, Bars und Restaurants schon jetzt so gut wie keiner mehr zu finden. Busse aber fahren regelmäßig durch Dessaus Ausgeh- und Flaniermeile. Mehrere Stadträte haben sich nun dafür ausgesprochen, den Busverkehr aus der Zerbster Straße zu verbannen.

Störend und gefährlich

Im Wirtschafts- und Tourismusausschuss am vergangenen Donnerstag plädierte CDU-Stadtrat Mike Jüling dafür, die Busse eine Umleitung fahren zu lassen. „Wenn man draußen bei einem leckeren Essen und Wein im Restaurant sitzt, sind die Busse doch sehr störend“, sagte er. Die Aufenthaltsqualität würde steigen, wenn die Routen nicht mehr direkt an den Gaststätten und der Gartenträume-Lounge vorbeiführen würden.

Lärm und Abgase seien aber nicht der einzige Grund, warum Gäste die Busse als störend empfinden würden. „Ich habe auch Sicherheitsbedenken. Fußgänger, gerade spielende Kinder, und Busse könnten sich in die Quere kommen. Gerade in der Dämmerung“, so Jüling.

Sperrung nur abends?

Sollte die Dessauer Verkehrsgesellschaft (DVG) tagsüber nicht auf die Busse in der Zerbster Straße verzichten wollen, könne man sie ja auch ab Freitagabend für das Wochenende sperren, regt der Politiker an. „Zu Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt wird der Busverkehr ja bereits umgeleitet.“ Haltestellen in der Nähe befänden sich zu Fuß nur wenige Minuten entfernt etwa in der Franzstraße, am Lustgarten und der Flössergasse. Stadt un DVG wollen sich nun abstimmen und die Idee beraten.