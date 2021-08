Stadtmarketing kämpft gegen Müll - Gartenträume-Lounge soll dank neuer Eimer sauberer werden

Dessau/MZ - Das Stadtmarketing der Stadt Dessau-Roßlau geht neue Wege, um die Gartenträume-Longue auf dem Marktplatz sauberer zu halten. Auf den Mülleimern sind ab sofort zehn berühmte Zitate zu lesen - allerdings in abgewandelter Form.

„Müll oder kein Müll, das ist hier die Frage“, können sich Passanten in Anlehnung an Shakespeares wohl bekanntestes Werk „Hamlet“ fragen, während „Schau mir in die Mülltonne, Kleines“ aus dem bekannten Film „Casablanca“ stammt, wohl eher nicht wörtlich zu nehmen ist. „Ich denke, also entsorge ich“, klingt durchaus nachvollziehbar, trifft aber zum Missfallen vieler nicht auf alle Nutzer der Longue zu.

„Stadtmarketing und Stadtpflege arbeiten sehr kooperativ in Sachen Sauberkeit zusammen, dennoch ist das hohe Abfallaufkommen an manchen Tagen beträchtlich. Wir appellieren an alle Lounge-Nutzer, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen“, so Angela Luft von der Stadtmarketinggesellschaft.

Die Sprüche auf den Abfalleimern sollen dazu führen, dass mehr Passanten ihren Müll richtig entsorgen. Zusätzlich veranstaltet das Stadtmarketing einen Wettbewerb. „Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau verlost unter den ersten zehn Einsendern, welche die Originalfassungen aller adaptierten berühmten Zitate einsenden, einen ,Fahrenden Preis durch die Stadt’“, heißt es.

Einsendungen an: info@marketing.dessau-rosslau.de Einsendeschluss ist der 6.August. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.