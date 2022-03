Städtisches Klinikum: Mediziner aus Graz in Dessau zum Chefarzt berufen

Dessau/MZ/AGE - Der Österreicher Georg Fürnau ist im Städtischen Klinikum Dessau zum neuen Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II mit den Schwerpunkten Kardiologie, Diabetologie,

Angiologie und internistische Intensivmedizin berufen worden. Der promovierte Privatdozent aus Graz war zuletzt als Oberarzt und Leiter des Herzkatheterlabors im Universitären Herzzentrum Lübeck tätig. Dort baute er auch eine Spezialstation zur Behandlung von Patienten mit akuter Herzschwäche („Heartfailure Unit“) auf und war zudem stellvertretender Leiter der Ausbildungsstätte zur Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Zuvor war er mehrere Jahre am Herzzentrum in Leipzig tätig.

Der neue Chefarzt ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Herzkatheter, schreibt das Klinikum Dessau. Mehr als 10.000 persönlich durchgeführte Katheteruntersuchungen und Interventionen sprächen für sich. „Zusammen mit unserer Chest Pain Unit, einer speziellen Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akuten Brustschmerzen, sind wir rund um die Uhr auf unsere Patienten vorbereitet und stellen die Notfallversorgung in der Region sicher“, sagte Klinikums-Verwaltungsdirektor André Dyrna.

„Mit fast 40 Prozent sind Krankheiten des Kreislaufsystems nach wie vor die Haupttodesursache in Sachsen-Anhalt. Die ischämischen Herzkrankheiten, wozu auch der Herzinfarkt zählt, sind hierbei stark vertreten. Wir müssen dieser Quote am Klinikum mit mehr Aufklärung, Prävention und einer professionellen Versorgung von Herzkrankheiten und deren Notfällen begegnen“, sagte der neue Chefarzt. Im Klinikum möchte er neue interventionelle Verfahren etablieren. Die Klinik soll das komplette Therapiespektrum in der Behandlung von kardiovaskulären und diabetologischen Patienten abdecken und weiterentwickeln.

Besonderen Wert in der Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern legt der 45-Jährige auf eine offene und wertschätzende Kommunikation, sowohl zwischen Pflege und Ärzteschaft innerhalb der Abteilung, als auch zwischen den Abteilungen. In seiner Freizeit besucht er gerne mit seiner Lebensgefährtin, die aus Dessau stammt, Konzerte. „Ich versuche zudem, sportlichen Betätigungen wieder etwas mehr Raum zu geben“, so der Chefarzt augenzwinkernd.