In wenigen Tagen wissen Grundstückseigentümer in Dessau-Roßlau, welche Belastung auf sie zukommt. Die MZ beantwortet alle wichtigen Fragen rund um die Grundsteuerreform.

Das Finanzamt in Dessau

Dessau-Roßlau/MZ. - Es wurde gerechnet und verglichen, Hausbesitzer wälzten Aktenordner und Bauunterlagen - und rauften sich reihenweise die Haare. Doch nun hat die Odyssee um die Reform der Grundsteuer endlich ein Ende. Die Stadt Dessau-Roßlau hat angekündigt, die neuen Grundsteuerbescheide in den kommenden Wochen an die Grundstückseigentümer zu verschicken. Damit wissen Hausbesitzer endlich, wie viel Steuern sie ab sofort entrichten müssen. Die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Grundsteuer beantwortet die MZ in einer Übersicht.