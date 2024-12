Stadt Dessau-Rosslau warnt in Petition vor den Folgen des Schulgesetzes

Post an das Bildungsministerium

Ab 2027 sollen mehr Schüler in einer Klasse lernen. Das sorgt nicht nur in Dessau-Roßlau für Sorge.

Dessau/MZ. - In einem Positionspapier an das Bildungsministerium spricht sich die Stadt Dessau-Roßlau gegen die im neuen Schulgesetz geplante Anhebung der Mindestschülerzahlen ab August 2027 aus, weil diese weitreichende Folgen für die Schullandschaft in Dessau-Roßlau haben werde.