Stadt Dessau-Roßlau soll künftig das Leopoldsfest ausrichten - Neue Ausrichtung geplant

Dessau - Das Leopoldsfest, wie es seit 2003 am ersten Juliwochenende gefeiert wurde, wird es so nicht mehr geben. Das beliebte Stadtfest steht vor einem Neubeginn - mit inhaltlich neuer Ausrichtung.

Coronabedingt wird es, wie bereits im vorigen Jahr, kein Leopoldsfest geben. Der Verein zur Förderung der Stadtkultur, der bisher als Ausrichter des Festes fungierte, wird diese Aufgabe ab 2022 nicht mehr ausüben können. Der Verein ist altersbedingt und zahlenmäßig im Ehrenamt dazu nicht mehr in der Lage und hatte seinen Rückzug aus der Verantwortung langfristig angekündigt.

Die Stadt Dessau-Roßlau beabsichtigt, das Dessauer Stadtfest in seine Trägerschaft zu übernehmen. Eine entsprechende Beschlussvorlage hat die Zustimmung der Rathausspitze erhalten. In der Sitzung des Kulturausschusses am 16. Juni, wo der Grundsatzbeschluss zur Abstimmung stand, wurde diese kurzfristig vom Kulturbeigeordneten von der Tagesordnung genommen und in den Arbeitskreis Kulturentwicklung zurückverwiesen.

Dezernent Robert Reck begründete dies damit, die inhaltliche Ausrichtung des Festes in den Beschluss einbeziehen zu wollen. Es soll also vorab Klarheit darüber herrschen, welches Gesicht das Stadtfest haben wird. Die jetzige Beschlussvorlage sieht die Erarbeitung eines Festkonzeptes durch die Verwaltung im Nachhinein vor. Fest steht, dass die Fokussierung auf den Alten Dessauer nicht mehr möglich sein wird, da der Darsteller des Leopold altersbedingt diese Rolle niederlegen wird.

Auch das neue Stadtfest wird das Ziel haben, das Geschichtsbewusstsein zur Historie Anhalts zu fördern. Bei der thematischen Weiterentwicklung des Festes soll neben dem Thema „Anhalt“ auch das Thema „Aufklärung“ eine Rolle spielen. Wie bisher soll das Fest Produkt vieler Kooperationen und Partnerschaften der Stadt sein.

Das Konzept soll am 22. September dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dann erfolgt auch die Entscheidung zur Trägerschaft.

Künftig soll es in der Doppelstadt drei große Feste geben - das ehemalige Leopoldsfest als Stadtfest, das Bauhausfest/Farbfest sowie das Heimat- und Schifferfest im Stadtteil Roßlau.