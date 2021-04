Stadt Dessau-Roßlau erlässt Gebühren für Außengastronomie und Biergärten

Dessau-Roßlau - Um die pandemiegebeutelte Gastronomie in Dessau-Roßlau zu unterstützen, will die Verwaltung wieder auf Sondernutzungsgebühren für Außenbereiche und Biergärten verzichten. Ein entsprechender Beschluss passiert zurzeit die Gremien des Stadtrats. Der Hauptausschuss hat in der vergangenen Woche schon einstimmig zugestimmt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat einen Erlass dieser Gebühren beschlossen. Die Stadt hatte 2020 dadurch Mindereinnahmen von gerade einmal 4.700 Euro. Neben einer finanziellen Entlastung für Gastronomen geht es der Verwaltung mit diesem Schritt auch um die Belebung der Innenstadt. Ziel sei es, „Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtlebens und der Stadtgestaltung zu befördern“. So würden sich gestalterische Projekte wie die Gartenträume-Lounge auf dem Dessauer Markt und kulinarische Angebote wechselseitig bereichern.

Gebührenfrei genehmigt würden daher auch künstlerische oder unternehmerische Initiativen, die das Stadtbild aufwerten wollen. (mz/sal)