Gute Nachrichten für Schüler am Berufsschulzentrum Dessau und Vereine, die in der Turnhalle Sport treiben: Die Halle ist nach einer Erneuerung der Lichtanlage wieder voll nutzbar.

Sporthalle am Berufsschulzentrum in Dessau ist saniert: Vereinssport kann endlich wieder starten

Dessau/MZ. - Gute Nachrichten für Schüler am Berufsschulzentrum Dessau und Vereine, die in der Turnhalle Sport treiben: Die Halle ist nach einer Erneuerung der Lichtanlage wieder voll nutzbar.

Das teilte Schulamtsleiter Steffen Kuras in dieser Woche dem Bildungsausschuss mit. „Der Schulsportunterricht ist wieder aufgenommen worden. Ab dem 4. November wird auch der Vereinssport wieder starten“, so Kuras.

Sporthalle am Berufsschulzentrum in Dessau diente als Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine

In der Halle wurde in den vergangenen Jahren nicht nur Sport getrieben. Sie diente auch als Anlaufstelle in Krisenzeiten. So war der „Glaspalast“, wie die Halle auch genannt wird, von März 2022 bis April 2023 als Unterkunft für insgesamt tausende ukrainische Flüchtlinge, die sich nach dem russischen Angriff in Sicherheit gebracht hatten.

Statt Toren und Medizinbällen füllten Feldbetten, Möbel und Spielzeug für Kinder die Halle, die - ohnehin alt - durch die rege Nutzung letzten Endes sanierungsbedürftig war. Vor allem die Lampen machten den Verantwortlichen zu schaffen. Für die alten Leuchtmittel gab es kaum mehr Ersatz und immer mehr von ihnen fielen aus. Die Kosten für die Erneuerung der Lichtanlage in dem 25 Jahre alten Gebäude, wurde auf eine halbe Million Euro geschätzt.