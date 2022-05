Spielpunkte und Kristallpalast 2.0: Wie sich Bürger aus Dessau-Roßlau ihre Stadt in Zukunft wünschen

Bürger haben 21 Impulse für Stadt präsentiert. Von Spielpunkten in der Zerbster Straße, für eine Kulturnacht bis zum „Innenleben“ im Kristallpalast 2.0 wurden vielen Ideen diskutiert.

Dessau/MZ - Die Steckbriefe sind gepinnt an Aufsteller. Vor denen bilden sich kleine Gesprächsgruppen: 21 Ideen und Impulse für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau wurden am Sonnabend in der Elbe-Rossel-Halle der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Damit hat das Bürgerbeteiligungsprojekt „Zukunftsreise Dessau-Roßlau“ ein wichtiges Etappenziel erreicht.