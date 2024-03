Der Dessauer Wolfgang Jäger ist dem Handballsport in seiner Heimatstadt auf vielfältigste Weise verbunden. An der ZAB-Halle hat er buchstäblich mit gebaut. Er wird jetzt 91 und hält sich jung und fit.

Spieler, Macher und Chef: Wolfgang Jäger erinnert sich an die Anfänge der ZAB-Halle in Dessau

Dessau/MZ. - Auf offiziellen Länderspiellisten taucht dieses Treffen weder in den Chroniken vom Deutschen Handballbund im Westen noch in denen vom Deutschen Handballverband als Ost-Pendant auf. In den Erinnerungen von Wolfgang Jäger aber ist dieser Oktober 1975 unvergessen: Die DDR-Handballnationalmannschaft empfing die Auswahl Schweden. In der ZAB-Halle Dessau.

Länderspiel ohne Hymnen kommt nicht auf die Listen

„Da hatten wir Schweißperlen auf der Stirn“, erzählt der Mitorganisator von einst von Ereignissen mit Potenzial zur „Staatsaffäre“. Kurz vor dem Anwurf tauschten sich die Offiziellen im Org-Büro ein letztes Mal aus. Nun waren die Gastgeber der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) vom Zementanlagenbau (ZAB) Dessau keine heurigen Hasen im Spitzensport mehr.

War die ZAB-Halle doch bereits 1974 Spielstätte der in der DDR ausgerichteten Handball-Weltmeisterschaft! Man wusste, dass zu Länderspielen Nationalhymnen gehören. Aber beim letzten Test der Checkliste schüttelte der Skandinavier den Kopf: Das ist nicht unsere richtige Hymne! Und das eine Viertelstunde vor Anpfiff.

„Wir hatten uns die Hymnen vom Tonstudio Babelsberg liefern lassen“, lacht Jäger leise vor sich hin. Einer der angereisten Sportkommentatoren flitzte zum Übertragungswagen und ließ sich aus Babelsberg die richtige Hymne, die königlich-schwedische überspielen. Die Klänge kamen also noch nach Dessau - nun aber in falscher Geschwindigkeit. Inzwischen hatten sich beide Seiten darauf geeinigt, ganz auf die Hymnen zu verzichten. Das Länderspiel Schweden - DDR in der Dessauer ZAB-Halle lief also ohne musikalische Symbole von Nationalstolz. Es war übrigens das 22. Kräftemessen der Handballmänner beider Staaten. Gewonnen hat die Partie ohne Hymnen die DDR mit 18:15.

Der ehemalige ZAB Handballer Wolfgang Jäger als Aktiver im Team 1952 (Mitte) Repro: Thomas Ruttke

Unter dem Rundbogendach der Sporthalle in der heutigen Robert-Bosch-Straße hat sich über fast ein ganzes Menschenleben lang viel Denkwürdiges ereignet. An der Entstehung des legendären Sporttempels noch direkt mitgewirkt hat Wolfgang Jäger. Der gebürtige Sonnenkopp feiert am Freitag seinen 91. Geburtstag und war über Jahrzehnte dem Handball in Dessau verbunden. Dem Leder nachgelaufen ist er schon als 14-Jähriger bei Motor Polysius. Eine der dortigen Produktionshallen wurde als Lagerhalle für den Polysius-Nachfolger ZAB genutzt. Und sie stand schon auf dem Boden der heutigen Anhalt-Arena.

Von Lagerhalle zum Sporttempel - 1965 brauchte der Umbau zwei Jahre allenumbau

Der Handball nahm in Dessau eine fulminante Leistungsentwicklung. „Wir hießen eine zeitlang Stahl Dessau, dann Dessau Nord-West und seit 1959 schließlich ZAB Dessau. Aber wir spielten nie unter der ersten oder zweiten Liga“, erinnert sich Jäger, der von 1948 bis 1958 in der 1. Männermannschaft selbst mit auflief.

1964-65 erhielt die Halle ihr Rundbogendach. Foto: Stadtarchiv Dessau-Roßlau

Die Sportler aber hatte keine Halle und mussten für ihre Heimspiele nach Halle/S., Lattorf oder Staßfurt ausweichen. Nach langem Kampf mit staatlichen Stellen konnten schließlich 1964/65 Sportlerfreunde und Betriebsangehörige mit Hilfe des Pionierbrückenbataillons die einstige Lagerhalle umbauen. Zur Eröffnung im Oktober 1965 fasste die Halle 1.800 Sitzplätze (nach Erweiterung heute 3.200).

Und das erste Spiel gegen das Glühlampenwerk Berlin gewann natürlich auch ZAB Dessau.