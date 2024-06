Jubiläumskonzert geplant Spielbergs feiern 25. Bühnenjubiläum: Schlager-Musik zieht unter Dessauer Kirchendach

Silke & Dirk Spielberg stehen seit einem Vierteljahrhundert Seite an Seite auf der Bühne und geben am 17. August ein Konzert in der Dessauer Marienkirche. Mit dabei sind Überraschungsgäste aus der Schlagerszene.