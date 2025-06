Auf Tiefkühlware hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag einen Transporter aufgebrochen haben, der in Dessau-Nord gestanden hatte.

Spezialauto aufgebrochen - Täter stehlen in Dessau Tiefkühlessen im Wert von über 2.000 Euro

Dessau/MZ. - Auf Tiefkühlware hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag, 24. Juni, einen Transporter aufgebrochen haben, der in Dessau-Nord gestanden hatte. Das hat ein 29-Jähriger angezeigt.

Der Mann hatte sein Spezialfahrzeug am Montag, 23. Juni, gegen 18 Uhr in der Alexandrastraße abgestellt und verschlossen. Als er am nächsten Morgen gegen 7.45 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, hatten die Täter mehrere Lagertüren des Fahrzeuges gewaltsam geöffnet und aus den Lagerfächern Tiefkühlwaren entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Dessau-Roßlauer Polizei auf circa 2.200 Euro.