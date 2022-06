Spektakel bei Wolf und Bär - Anhaltisches Theater feiert ein tierisches Fest im Tierpark Dessau

Statt des Tages der offenen Tür: Das Anhaltische Theater zieht am Sonnabend in den Tierpark. Überall im Park, auf Bühnen, verschlungenen Wegen und an Gehegen wird getanzt, musiziert und gelesen.

Dessau/MZ - Man kennt die Musik aus dem Theater oder aus dem Radio. „Peter und der Wolf“: Das Musikmärchen für Kinder von Sergei Prokofjew aus dem Jahre 1936, wurde tausendfach auf deutschen Bühnen aufgeführt. Doch niemals gab es in dem Stück einen echten Wolf. Nur in Dessau!

Dort steht am Sonnabend eine Premiere an, die seinesgleichen sucht: Kompositionen aus „Peter und der Wolf“ werden am Wolfsgehege im Dessauer Tierpark aufgeführt. Soviel sei verraten: Der Wolf wird es - wie der im musikalischen Märchen - überleben!

Das Anhaltische Theater hat sich etwas besonders ausgedacht. Alljährlich vor der Pandemie war es Tradition, in dem großen Haus am Dessauer Friedensplatz Erwachsene und Kinder zum Tag der offenen Tür einzuladen. „Das ist uns im Moment noch zu riskant“, sagte Theater-Intendant Johannes Weigand mit Blick auf die vielen Besucher im Zusammenhang mit Corona und arbeitet mit seinem Team längst an einer Lösung.

Das Theater wird im Tierpark mehrere Bühnen bespielen und zum Kreativsein anregen

Diese sieht folgendermaßen aus: Das Theater zieht mit allen Sparten, Abteilungen und Werkstätten am Sonnabend, 11. Juni, 11 bis 14 Uhr, in den Dessauer Tierpark und veranstaltet dort ein großes Fest. Es werden mehrere Bühnen bespielt - kleine wie große. Auf der Wiese vor dem Mausoleum werden die Künstler und ihre Helfer sehr viele Stände aufbauen. Zum Teil mit selbst gebackenem Kuchen, in erster Linie zum Kreativsein der Besucher. Man kann dort unter anderem Handpuppen basteln, Beutel bemalen und Requisiten betrachten.

Eigentlich läuft der Tag ab wie viele andere Tage der offenen Theatertür. Nur, dass dieses Mal Kunst und Natur in unterhaltsamer Weise zusammengebracht werden sollen - so die Idee.

Weigands Assistentin Jana Eimer hat dafür einen konkreten Plan: Auf der großen Bühne vor dem Mausoleum soll zum Entree das Blechbläserquintett aufspielen. Es werden anschließend Ausschnitte aus dem szenischen Konzert mit Puppen für die ganze Familie „Peer Gynt bei den Trollen“ dargeboten. Noch vor der Mittagszeit wird ein „Auktionator“ auf der Bühne stehen und Kostüme, die im Fundus entbehrlich sind, versteigern. Vor dem Mausoleum gibt es unter anderem auch eine große Vorschau auf die neue Spielzeit, Ausschnitte aus dem „Sommernachtstraum“ und eine große Tombola.

Auch die kleine Bühne neben dem Kiosk im Tierpark wird extra für das Fest nach langer Zeit wieder aktiviert. Dort ist unter anderem ein buntes Programm mit dem Theater-Kinderchor angekündigt und ein öffentliches Ballett-Training.

Im Streichelzoo soll Musik aus Mozarts „Zauberflöte“ erklingen

In den Tiergehegen der Lamas und Emus ziehen Musiker der Anhaltischen Philharmonie ein. Im Streichelzoo wird unter anderem Musik aus Mozarts „Zauberflöte“ erklingen. Auch am See hinter dem Mausoleum wird ein kleines Programm geboten. Auf den verschlungenen Wegen des Tierparks erwarten die kleinen und großen Gäste hinter jeder Hecke neue musikalische Darbietungen, Lesungen und Beiträge aus allen Sparten. Künstler der Philharmonie, des Musiktheaters, des Schauspiels und des Balletts musizieren, singen, spielen und tanzen überall im Park.

Die Kombination aus Natur, Fest und Musik ist ein ganz neues Format und fußt auf der guten Zusammenarbeit beider Einrichtungen, die vor allem in der Zeit der Pandemie vertieft und von den Dessauern gut angenommen worden ist. In den vergangenen zwei Jahren gab es im Tierpark mehrere Konzerte. Das Freiluftformat hat sich bewährt. Die Dessauer haben das sehr gut angenommen.

Der Eintritt für die diesen ersten Theater-Tierpark-Tag ist übrigens frei. Es wird aber am Eingang um Spenden gebeten. Mit diesen sollen drei Dessauer Projekte unterstützt werden. Ein Teil des Geldes kommt dem Spendenkonto des DRK für die Ukrainie-Hilfe zugute. Auch der Förderverein „Freunde der Grundschule Waldstraße Roßlau“ profitiert davon. Dort ist ein sogenanntes Fairplay-Camp geplant, wo den Kindern die Themen Bewegung und Bildung näher gebracht werden sollen. Theater und Tierpark wollen mit dem letzten Spendendrittel die Arbeit des Dessauer Frauenhauses unterstützen.

Sonnabend, 11. Juni, 11 bis 14 Uhr, Theater-Tierparkfest im Dessauer Tierpark.Eintritt frei.