Skandal oder nicht? Was hinter der Absage von Open Air auf Dessauer Marktplatz steckt

Ende August sollte ein großes Spektakel in der Dessauer Innenstadt stattfinden. Doch dazu kam es nicht. Hat sich das Ordnungsamt nicht kooperativ gezeigt, wie ein AfD-Politiker vermutet? Was die Chefin des Amtes zu dem Fall sagt.

Warum fand ein am 27./28. August geplantes Open Air auf dem Marktplatz in Dessau nicht statt? Die Frage wurde im Ausschuss für Wirtschaft gestellt.

Dessau-Rosslau/MZ - Wie Kooperativ ist das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung? Warum hat es eine am 27. und 28. August groß geplante Open-Air-Veranstaltung auf dem Marktplatz nicht genehmigt? Was sich zuerst nach einem möglichen Skandal anhört, den Andreas Mrosek (AfD), Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus, aufdecken wollte, war am Ende keiner. Fakt ist: Das Open Air fand nicht statt. Die Veranstalter selber hatten ihren Antrag bei der Stadt zurückgezogen.